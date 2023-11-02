ГД приняла в I чтении проекты о сохранении детского пособия при выходе из декрета
Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 2 ноября, в первом чтении приняли пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до полутора лет при условии досрочного выхода родителя на работу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Так, средний размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. По словам Володина, все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы, который депутаты ГД рассмотрят во втором чтении 15 ноября.
А ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме захотели стимулировать рост рождаемости путём отказа в маткапитале женщинам, родившим ребёнка после 25–30 лет. В свою очередь депутат Светлана Бессараб сочла дискриминацией соответствующую инициативу, а юрист Алла Георгиева увидела в предложении нарушение конституции.
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