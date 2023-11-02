ГД приняла в I чтении проекты о сохранении детского пособия при выходе из декрета

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 2 ноября, в первом чтении приняли пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до полутора лет при условии досрочного выхода родителя на работу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.