Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 14:51

ГД приняла в I чтении проекты о сохранении детского пособия при выходе из декрета

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 2 ноября, в первом чтении приняли пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребёнком до полутора лет при условии досрочного выхода родителя на работу. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Законопроекты подготовлены по поручению президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь молодых мам", — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так, средний размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. По словам Володина, все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы, который депутаты ГД рассмотрят во втором чтении 15 ноября.

Юрист раскрыла, какие расходы на детей можно покрывать деньгами алиментщика
Юрист раскрыла, какие расходы на детей можно покрывать деньгами алиментщика

А ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме захотели стимулировать рост рождаемости путём отказа в маткапитале женщинам, родившим ребёнка после 25–30 лет. В свою очередь депутат Светлана Бессараб сочла дискриминацией соответствующую инициативу, а юрист Алла Георгиева увидела в предложении нарушение конституции.

BannerImage

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Вячеслав Володин
  • Личные финансы
  • Экономика РФ
  • Общество
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar