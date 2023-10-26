Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 26 октября, в первом чтении приняли проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Один из основных приоритетов главного финансового документа страны — адресная поддержка семей с детьми. В частности, на выплату единого пособия на будущую трёхлетку предусмотрено 4,4 трлн рублей, помощь рассчитана 10 млн граждан.

Около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, а более 482 млрд — на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Кроме того, на поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 100 млрд рублей.

На реализацию народной программы "Единой России" в проекте документа заложено 7,7 триллиона рублей. Партия консолидированно поддержала проект федерального бюджета на 2024–2026 годы.

"Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной единый день голосования, будет чем отчитаться об исполнении народной программы", — подчеркнул секретарь генсовета Андрей Турчак.