Россия потратит почти 11 трлн на оборону в 2024 году

Министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы представил проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Согласно документу, Россия собирается заложить почти 11 трлн рублей на обеспечение обороноспособности в следующем году.

"Общий объём расходов на национальную оборону составит в следующем году почти 11 трлн рублей. Если быть точным — 10,8 трлн рублей. И существенно возрастёт по сравнению с предшествующими годами", — заметил Силуанов.

Эта сумма составляет 29 процентов всех расходов бюджета, тогда как до начала СВО расходы на оборону составляли 14 процентов казны. Министр финансов объяснил, что в 2024 году ресурсы государства будут сконцентрированы на укреплении обороноспособности РФ и поддержке участников спецоперации на Украине. Запланированные на 2024 год ресурсы определены вместе с представителями силового блока и призваны решать задачи поставки вооружений и военной техники, материально-технического и социального обеспечения военнослужащих.