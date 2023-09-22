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Регион
Опубликовано 22 сентября 2023, 13:38
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Фонд поддержки участников СВО получит грант на 5 млрд рублей

Мишустин: Фонд "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 млрд рублей

Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" получит грант в размере более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей, что позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, и их близким", — сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, выделенные средства пойдут, в частности, на медицинскую реабилитацию, дальнейшее трудоустройство и обучение, предоставление юридической помощи бойцам и их родственникам.

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Ранее сообщалось, что председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, член наблюдательного совета организации и Герой России Алексей Романов, а также вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети участников СВО.

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ТАСС / Артём Геодакян

Наталья Исакова
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