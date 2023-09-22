Фонд поддержки участников СВО получит грант на 5 млрд рублей
Мишустин: Фонд "Защитники Отечества" получит грант в размере более 5 млрд рублей
Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" получит грант в размере более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Правительство направит этой структуре грант в размере более пяти миллиардов рублей, что позволит оказывать поддержку и ветеранам СВО, и их близким", — сказал Мишустин.
По словам главы кабмина, выделенные средства пойдут, в частности, на медицинскую реабилитацию, дальнейшее трудоустройство и обучение, предоставление юридической помощи бойцам и их родственникам.
Ранее сообщалось, что председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва, член наблюдательного совета организации и Герой России Алексей Романов, а также вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети участников СВО.
ТАСС / Артём Геодакян