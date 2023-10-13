Путин назвал оптимальный для бюджета РФ курс рубля, и это не нынешний
Путин: Российскому бюджету нужен курс рубля чуть ниже нынешнего
Российскому бюджету необходим более низкий курс рубля, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже", — сказал он.
Как отметил Владимир Путин, некоторые колебания курса рубля могут происходить из-за того, что валютная выручка в достаточном объёме не возвращается в Россию. По его словам, проблема действительно существует и связана она с определённой разбалансировкой денежных потоков валют.
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LIFE / Павел Баранов