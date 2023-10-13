Путин назвал оптимальный для бюджета РФ курс рубля, и это не нынешний

"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже", — сказал он.

Как отметил Владимир Путин, некоторые колебания курса рубля могут происходить из-за того, что валютная выручка в достаточном объёме не возвращается в Россию. По его словам, проблема действительно существует и связана она с определённой разбалансировкой денежных потоков валют.