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13 октября, 14:33

Путин назвал оптимальный для бюджета РФ курс рубля, и это не нынешний

Путин: Российскому бюджету нужен курс рубля чуть ниже нынешнего

Российскому бюджету необходим более низкий курс рубля, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже", сказал он.

Вводятся новые правила регулирования валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе

Вводятся новые правила регулирования валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе

Как отметил Владимир Путин, некоторые колебания курса рубля могут происходить из-за того, что валютная выручка в достаточном объёме не возвращается в Россию. По его словам, проблема действительно существует и связана она с определённой разбалансировкой денежных потоков валют.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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