Вводятся новые правила регулирования валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе Валютный рынок уже начал реагировать на сигналы о новом регулировании торгов. На следующей неделе эта тенденция должна усилиться. Курс рубля может выйти на неожиданный уровень. Какой прогноз курса валют на следующую неделю дают экономисты? 12 октября, 22:41 Экономисты сделали прогноз курса рубля на следующую неделю. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Президент Владимир Путин подписал указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Документ содержит три ключевых нововведения.

Во-первых, отдельные компании теперь в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке. Причём в объёмах и сроки, которые будут установлены правительством. Во-вторых, отдельные компании обязуют предоставлять в Банк России и Росфинмониторинг индикативные планы-графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В-третьих, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, задача которых — мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

— Рубль растёт и значительно укрепился в четверг на торгах к доллару после указа об обязательной продаже валютной выручки. Эта мера укрепит рубль в среднесрочной перспективе, и есть тенденция к дальнейшему укреплению. Поддержку в этом будут оказывать ещё и высокие цены на нефть, которые могут вырасти в преддверии зимы. Я считаю, что этот указ — сигнал для валютного рынка о том, что будут предприниматься меры для укрепления национальной валюты, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Реакция рынка логична. Теперь всем понятно, что происходит корректировка условий валютно-обменных операций для экспортёров и в будущем рубль получит из-за этого дополнительную поддержку. Кроме того, указ президента — это ещё и психологический сигнал рынку. Если мы вспомним, то отмена аналогичного требования продажи валютной выручки в 2022 году пришлась на июнь, когда доллар торговался в районе 55 рублей. Тогда тоже был сигнал рынку, что укрепление рубля чрезмерно. Сейчас ситуация выглядит зеркальной. Так охарактеризовал обстановку на рынке финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Павел Сокол.

Курс доллара начал снижаться. Фото © ТАСС / Александр Щербак

— Также актуально сейчас для рубля то, что, по последним данным, годовая инфляция в сентябре ускорилась до 6% с 5,15% в августе. Это, в свою очередь, может подогревать настроения участников валютных торгов на предмет возможного следующего повышения ставки Центральным банком. Следовательно, по цепочке тоже может оказывать поддержку рублю, так как увеличивает привлекательность рублёвых инструментов. И, несмотря на то что это во многом больше психологические факторы, не стоит испытывать скепсис, ведь на финансовых рынках настроения участников играют важную роль, — добавил Павел Сокол.

Он считает, что на этом фоне рубль вполне может укрепить свои позиции в ближайшую неделю до 94–95 рублей за доллар. А в дальнейшем и продолжить укрепление. Тем более что для этого на графике есть и технические предпосылки — вплоть до зоны 90–92 рубля за доллар. Немаловажно, что и действие нового указа, и другие поддерживающие рубль фундаментальные факторы (такие, как высокие ставки и продолжение минимизации торговли за евро и доллары) имеют пролонгированный эффект. Тем более когда переход во взаиморасчётах на нацвалюты — общемировой тренд.

— Как-то кардинально изменить ситуацию с carry trade сейчас не представляется возможным. Но у рубля есть и другие возможные факторы поддержки. Во-первых, это окончание сезона отпусков — спрос на импорт услуг и валюту снизится; во-вторых, ЦБ РФ отмечает уменьшение объёма начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов. Сохранение такого положения — а каких-то предпосылок для изменения ситуации мы не видим — при прочих равных поддерживает рубль. Помимо того, со следующего года прекратит действие мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства. Поэтому мы ожидаем сокращение объёмов оттока капитала, — рассказал аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев.

Но главным фактором, который, по его мнению, определит движение национальной валюты, является валютная выручка экспортёров. Если они сумеют наладить каналы по её получению, то у рубля есть все шансы укрепиться до 85–90. Но, пока она продолжает накапливаться в виде дебиторской задолженности, мы будем наблюдать за "слабым" рублём.

— Принята логичная мера, способная погасить курсовой "жар" в моменте. Пока остаётся неизвестным ряд параметров, который бы позволил детально просчитать эффект от данного решения. Но можно констатировать, что у рубля появляется опора для умеренного укрепления. Глобального разворота тренда ждать не приходится, поскольку экспортёры и так продают более 70% своей валютной выручки (72% по итогам августа). Тем не менее установление нормы даже на уровне 80% позволило бы увеличить ликвидность рынка и привести курс рубля к более адекватным уровням, — считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

По его прогнозу, не исключено, что уже на следующей неделе доллар отступит в направлении 95. Российской валюте может также помочь приближение налогового периода. Вместе с тем более существенное укрепление рубля на данный момент видится маловероятным. Спрос на инвалюту остаётся высоким, сохраняется проблема оттока капитала. В то же время приток экспортной выручки ограничен санкционными эффектами и добровольным сокращением РФ нефтедобычи.

Авторы Нина Важдаева