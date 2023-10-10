Вступили в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ: Как будут учитывать показания счётчиков
Как следует из изменений в Гражданский кодекс, теперь жильцы должны сами возмещать перерасход за общее имущество. Как это скажется на оплате по счётчикам?
Жильцам придётся оплатить перерасход за содержание общедомового имущества, если он возник по их вине. Обложка © LIFE / Марина Климова
В силу вступили изменения в Гражданский кодекс, которые касаются оплаты за услуги ЖКХ. Они начали действовать с октября. Среди главных новшеств: если кто-то из жильцов спровоцировал рост расходов на содержание общего имущества, то он и будет их оплачивать. Раньше все дополнительные траты брала на себя управляющая компания.
— Изменения могут повлиять на счётчики и способы определения перерасхода за общее имущество. Так, если возникают дополнительные расходы на содержание общего имущества из-за действий конкретных собственников, то теперь они и обязаны их возмещать. Это означает, что если, например, из-за нерационального использования тепла в доме или механических повреждений общего имущества происходит увеличение затрат, то собственники, причастные к этим действиям, будут нести финансовую ответственность, — рассказал гендиректор компании "Инвестремонт" Юрий Буравский.
Он пояснил, что для установления перерасхода и определения виновных могут использоваться различные методы и технологии, включая данные с умных счётчиков, а также, вполне вероятно, камеры видеонаблюдения. Изменения в законе могут поощрять собственников более ответственно относиться к использованию общего имущества и рациональному потреблению коммунальных ресурсов. Ожидается, что это может уменьшить ненадлежащее обращение с имуществом и повысить качество его обслуживания.
— В дальнейшем, возможно, будут внедрены дополнительные технологии и инновации в области счётчиков и учёта потребления ресурсов. Это может включать в себя более современные и автоматизированные системы учёта, что сделает процесс более прозрачным и эффективным для всех сторон. Эти изменения могут иметь разные последствия в разных регионах и зависят от конкретных норм и правил, устанавливаемых в каждом местном законодательстве. Поэтому рекомендую жильцам ознакомиться самостоятельно с местными нормативами и регуляциями, чтобы лучше понимать, как изменения будут влиять на их конкретную ситуацию, — пояснил Юрий Буравский.
Если говорить о тепле, то нередко жители жалуются, что, например, кто-то из соседей постоянно открывает окна в подъезде. Из-за этого в мороз становится холодно не только в местах общего пользования. Падает и температура в квартирах. Теперь таких жильцов можно будет привлечь к ответственности. Правда, во всех конкретных случаях нужны доказательства того, что из-за действий конкретного собственника возникла переплата.
Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу отметил, что новые изменения в ГК РФ каких-то алгоритмов определения издержек и дополнительных расходов не содержат. Перерасчёт платы за коммунальные услуги возможен только в случаях, установленных законом. Кроме того, возникает вопрос, как определить размер этих издержек, неправомерность действий, причинно-следственную связь между указанными действиями и негативными последствиями.
Впрочем, есть ситуации, в которых определить вину собственника достаточно легко. Например, это касается тех, кто хочет сэкономить, например, на воде или электричестве. Махинации со счётчиками сейчас будут выявлять активнее.
— Если собственник скрутил счётчик — это считается несанкционированным вмешательством в работу прибора учёта. При выявлении указанных обстоятельств исполнитель коммунальных услуг составляет акт и в соответствии с п. 81(11) Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 производит перерасчёт платы. Делается это на основании нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10, — резюмировал Валентин Лупу.