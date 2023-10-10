Вступили в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ: Как будут учитывать показания счётчиков Как следует из изменений в Гражданский кодекс, теперь жильцы должны сами возмещать перерасход за общее имущество. Как это скажется на оплате по счётчикам? 9 октября, 22:41 Жильцам придётся оплатить перерасход за содержание общедомового имущества, если он возник по их вине. Обложка © LIFE / Марина Климова

В силу вступили изменения в Гражданский кодекс, которые касаются оплаты за услуги ЖКХ. Они начали действовать с октября. Среди главных новшеств: если кто-то из жильцов спровоцировал рост расходов на содержание общего имущества, то он и будет их оплачивать. Раньше все дополнительные траты брала на себя управляющая компания.

— Изменения могут повлиять на счётчики и способы определения перерасхода за общее имущество. Так, если возникают дополнительные расходы на содержание общего имущества из-за действий конкретных собственников, то теперь они и обязаны их возмещать. Это означает, что если, например, из-за нерационального использования тепла в доме или механических повреждений общего имущества происходит увеличение затрат, то собственники, причастные к этим действиям, будут нести финансовую ответственность, — рассказал гендиректор компании "Инвестремонт" Юрий Буравский.

Он пояснил, что для установления перерасхода и определения виновных могут использоваться различные методы и технологии, включая данные с умных счётчиков, а также, вполне вероятно, камеры видеонаблюдения. Изменения в законе могут поощрять собственников более ответственно относиться к использованию общего имущества и рациональному потреблению коммунальных ресурсов. Ожидается, что это может уменьшить ненадлежащее обращение с имуществом и повысить качество его обслуживания.

— В дальнейшем, возможно, будут внедрены дополнительные технологии и инновации в области счётчиков и учёта потребления ресурсов. Это может включать в себя более современные и автоматизированные системы учёта, что сделает процесс более прозрачным и эффективным для всех сторон. Эти изменения могут иметь разные последствия в разных регионах и зависят от конкретных норм и правил, устанавливаемых в каждом местном законодательстве. Поэтому рекомендую жильцам ознакомиться самостоятельно с местными нормативами и регуляциями, чтобы лучше понимать, как изменения будут влиять на их конкретную ситуацию, — пояснил Юрий Буравский.

Если говорить о тепле, то нередко жители жалуются, что, например, кто-то из соседей постоянно открывает окна в подъезде. Из-за этого в мороз становится холодно не только в местах общего пользования. Падает и температура в квартирах. Теперь таких жильцов можно будет привлечь к ответственности. Правда, во всех конкретных случаях нужны доказательства того, что из-за действий конкретного собственника возникла переплата.

Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Валентин Лупу отметил, что новые изменения в ГК РФ каких-то алгоритмов определения издержек и дополнительных расходов не содержат. Перерасчёт платы за коммунальные услуги возможен только в случаях, установленных законом. Кроме того, возникает вопрос, как определить размер этих издержек, неправомерность действий, причинно-следственную связь между указанными действиями и негативными последствиями.

Впрочем, есть ситуации, в которых определить вину собственника достаточно легко. Например, это касается тех, кто хочет сэкономить, например, на воде или электричестве. Махинации со счётчиками сейчас будут выявлять активнее.

— Если собственник скрутил счётчик — это считается несанкционированным вмешательством в работу прибора учёта. При выявлении указанных обстоятельств исполнитель коммунальных услуг составляет акт и в соответствии с п. 81(11) Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 производит перерасчёт платы. Делается это на основании нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 10, — резюмировал Валентин Лупу.

Авторы Нина Важдаева