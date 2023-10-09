С 1 ноября пересчитают социальные выплаты: Какие новшества ждут получателей В середине осени стали появляться новые возможности для использования социальных выплат. При этом часть получателей ждёт прибавка. Как изменятся суммы и порядок начисления социальных выплат? 8 октября, 22:41 С 1 ноября повысят ряд социальных выплат. Обложка © Shutterstock

В регионах растёт число льготных программ, на которые выделят социальные выплаты. Касается это, в частности, покупки жилья. Например, в Санкт-Петербурге 4 октября уже запустили новый механизм помощи очередникам, которые ждут получения жилья. Они смогут покупать квартиры в отремонтированных домах по льготной цене с использованием социальной выплаты. Если этих средств не хватит, то можно будет оформить льготную ипотеку.

— Также хочется обратить внимание, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в Костромской области, могут получить социальную выплату на жильё в рамках Постановления Администрации Костромской области от 12 декабря 2022 г. № 610-а (ред. от 03.07.2023) "О дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты на приобретение в 2023 году в собственность жилого помещения на основании сертификата гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она обратила внимание, что право на получение социальной выплаты удостоверяется сертификатом. Это именной документ, который подтверждает право детей-сирот, людей из числа детей-сирот в возрасте от 23 лет на однократное получение за счёт средств областного бюджета социальной выплаты. Направлена она исключительно на приобретение на территории Костромской области в собственность жилого помещения. Это может быть как квартира, так и дом.

— Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи и действует по 15 ноября 2023 года включительно, — отметила Оксана Красовская.

Она рассказала, что в ноябре прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Им устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 7567 рублей 33 копейки. Эта сумма увеличивается также и на соответствующий районный коэффициент, если пенсионер проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Прибавка устанавливается в беззаявительном порядке.

С 1 ноября пересчитают размер выплат некоторым категориям пенсионеров. Фото © Shutterstock

Такую же сумму получат и инвалиды, которым в ноябре будет установлена I группа инвалидности. Обращаем внимание на то, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему уже второй раз прибавка не устанавливается.

— Кроме того, прибавку к пенсии могут получить пенсионеры по заявлению, которое необходимо подать в СФР. Повышение устанавливается в размере 1/3 от фиксированной выплаты — 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку могут получить люди, у которых появились иждивенцы. Например, родился ребёнок и заявление с документами пенсионер принёс в октябре либо супруг вышел на пенсию и пенсия меньше, чем у заявителя-пенсионера. При наличии одного иждивенца прибавка составит 2522,44 рубля, а двух — 5044,88 рубля, — добавила Оксана Красовская.

Также с 1 ноября 2023 года будут пересчитаны размеры доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

— Если говорить о действующих детских пособиях, то люди, которые будут переоформлять единое пособие до 17 лет, если их доход уменьшился по каким-то причинам или изменился состав семьи, могут получить прибавку. Например, получать не 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка, установленного в регионе, а 75 процентов или 100 процентов, — добавила Оксана Красовская.

Стоит отметить, что в начале октября правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому родители, раньше вышедшие из декретного отпуска, не потеряют пособие на ребёнка до полутора лет. Причём неважно, будет ли мама ходить на предприятие или станет трудиться дистанционно. Не будет иметь значение, сколько часов она будет работать, — полный или неполный день. Пособие всё равно продолжат выплачивать.

Работающие мамы смогут получать больше. Фото © Shutterstock

— Кстати, пособие до полутора лет — это довольно крупная мера поддержки. Например, в 2023 году максимальный размер его составляет более 33 тысяч рублей в месяц. В 2024 году он будет ещё выше — 49 тысяч. Хочу обратить внимание, что законопроект пока не принят, но это должно произойти уже в ближайшее время, — добавила юрист Елена Кузнецова.

Если говорить про общую индексацию социальных выплат, то она обычно проходит с 1 февраля. Прибавку делают на величину официального уровня инфляции по итогам года. С 1 февраля 2024 года планируется повысить социальные выплаты на 7,5%.

Авторы Нина Важдаева