Путин объяснил колебания курса рубля

Президент РФ Владимир Путин допустил некоторые колебания рубля из-за того, что валютная выручка в достаточном объёме не возвращается в страну.

Глава государства признал, что проблема действительно существует и связана она с определённой разбалансировкой денежных потоков валют. По его словам, на первом этапе всё было максимально "разбюрокрачено", экономические операторы достаточно быстро справились со всеми сложностями, которые для них пытались создать за рубежом.

"Сейчас есть основания полагать, что курс рубля колеблется в том числе и потому, что в достаточном объёме не возвращается валютная выручка для того, чтобы задействовать эту денежную массу на внутреннем рынке", — подчеркнул Путин.