Экономисты предрекли обвал доллара до 80 рублей из-за указа Путина
Экономист Зубец допустил падение курса доллара до 80 рублей из-за указа Путина
В ближайшие полгода курс доллара продемонстрирует заметное снижение, остановившись на отметке 80–85 рублей. Так котировки отреагируют на введённый президентом РФ Владимиром Путиным механизм обязательной продажи иностранной валюты некоторыми российскими экспортёрами, считает экономист Алексей Зубец.
"Такой вот предвыборный подарок избирателям. Дополнительные инструменты, чтобы укрепить рубль, вводить не надо, этого достаточно", — рассказал собеседник Ura.ru.
По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, скорость падения курса зависит от требуемых объёмов продажи валюты. Если экспортёров заставят расчехлить карманы, котировки стремительно полетят вниз.
"Непонятно, сколько заставят продавать. Если это будет какая-то мелочёвка, то и падение будет небольшим. Если заставят продавать четверть или больше четверти — а у нас выручка валюты около миллиарда долларов в день — то курс пойдёт вниз достаточно быстро", — считает Зубец.
Схожей точки зрения придерживается и кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. По словам эксперта, указ Путина не только укрепит позицию рубля, но и сделает российскую экономику более привлекательной для инвесторов. Первые результаты нововведения покажут себя уже в ближайшие недели, рассказал он.
Указ об обязательной продаже экспортёрами валютной выручки российский лидер утвердил 11 октября. В четверг документ поддержала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список подпадающих под действие указа компаний будет закрытым.
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