Кремль не раскроет экспортёров, которые будут продавать валютную выручку
Песков: Указ о продаже валютной выручки экспортёрами и их список будут закрытыми
Кремль не станет разглашать текст указа президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже рядом экспортёров валютной выручки, как и публично перечислять эти компании. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он (указ. — Прим. Лайфа) останется закрытым, он ДСП (для служебного пользования. — Прим. Лайфа). По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован", — рассказал представитель Кремля.
Ранее глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны начать продавать имеющуюся у них иностранную валюту. Нововведение будет действовать шесть месяцев и коснётся 43 компаний.
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