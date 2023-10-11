Путин подписал указ о продаже экспортёрами выручки в валюте
Песков: Путин подписал указ об обязательной продаже экспортёрами валютной выручки
Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продать имеющуюся у них иностранную валюту. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Согласно указу, утверждается перечень таких экспортёров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается Правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.
Процент валюты, который будет подлежать продаже, установит российское правительство. Осуществлять надзор за выполнением данного требования будет Федеральная служба по финансовому мониторингу, добавил Песков.
Ранее Лайф рассказывал, что Банк России ещё на полгода продлил ограничения на перевод денежных средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024-го.