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11 октября, 19:33

Путин подписал указ о продаже экспортёрами выручки в валюте

Песков: Путин подписал указ об обязательной продаже экспортёрами валютной выручки

Глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продать имеющуюся у них иностранную валюту. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Согласно указу, утверждается перечень таких экспортёров. Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается Правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Процент валюты, который будет подлежать продаже, установит российское правительство. Осуществлять надзор за выполнением данного требования будет Федеральная служба по финансовому мониторингу, добавил Песков.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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