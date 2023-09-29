Центробанк ещё на полгода продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России ещё на шесть месяцев продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

Уточняется, что люди, имеющие гражданство Российской Федерации, а также физические лица, не являющиеся резидентами дружественных стран, всё ещё имеют возможность перевести в течение месяца на любые зарубежные банковские счета не более одного миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

"Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции", — сказано в сообщении.