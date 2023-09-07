ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до марта 2024 года

Банк России ещё на полгода — до 9 марта 2024 года — продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. При этом средства по-прежнему можно получить в рублях.

"Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро независимо от валюты вклада или счёта, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", — говорится в сообщении регулятора.