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7 сентября, 14:40

ЦБ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до марта 2024 года

Банк России ещё на полгода — до 9 марта 2024 года — продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. При этом средства по-прежнему можно получить в рублях.

"Для граждан, чей валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро независимо от валюты вклада или счёта, при условии что они ранее не реализовали такую возможность", — говорится в сообщении регулятора.

А средства, размещённые после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу на дату выдачи. Для самих банков ЦБ продлил на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

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А ранее глава Центрального банка Эльвира Набиуллина посоветовала гражданам России хранить сбережения в рублях. Она также подчеркнула, что любые вклады в иностранной валюте — рискованное вложение, даже если это валюта дружественных государств. А из-за невозможности точно предугадать колебания курсов, эти вклады имеют больше общего с инвестициями, чем с накоплениями.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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