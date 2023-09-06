Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 07:22

ЦБ временно увеличит продажи валюты почти в 10 раз

Центробанк с 14 по 22 сентября увеличит продажи валюты почти в десять раз

Центробанк России объявил о решении временно увеличить продажи иностранной валюты почти в десять раз. С 14 по 22 сентября регулятор осуществит на валютном рынке равномерную продажу валюты на сумму 150 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объёмом 150 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, ежедневный объём данных операций Банка России составит в этот период 21,4 миллиарда рублей вместо 2,3 миллиарда. Как объяснили в регуляторе, корректировка дневного объёма операций связана с предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объём эмиссии указанного выпуска составляет три миллиарда долларов.

"Оставшийся объём иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлён в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года", — отмечает регулятор.

На этой неделе колебания курса рубля могут усилиться: Сколько будут стоить доллар и евро

На этой неделе колебания курса рубля могут усилиться: Сколько будут стоить доллар и евро

Кстати, ранее в российском Центробанке допустили очередное повышение ставки в сентябре. Оно может произойти уже на заседании 15 сентября на фоне повышенных проинфляционных рисков, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

Обложка ©

ТАСС / Александр Манзюк

Николь Вербер
  • Новости
  • Центробанк
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров