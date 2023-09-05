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5 сентября, 14:49

В ЦБ не исключили очередного повышения ставки в сентябре

Зампред ЦБ Заботкин не исключает повышения ключевой ставки в сентябре

Банк России на заседании 15 сентября может снова повысить ключевую ставку из-за повышенных проинфляционных рисков. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Проинфляционные риски остаются значительными. Обновлённый прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября. Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки", цитирует Заботкина ТАСС.

Набиуллина сочла маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Набиуллина сочла маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых. Только в июле 2023 года Банк России принял решение повысить ставку до 8,5%. А в августе россиян ждало ещё более резкое повышение — до 12% годовых.

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Александра Вишнякова
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