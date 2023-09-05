В ЦБ не исключили очередного повышения ставки в сентябре
Зампред ЦБ Заботкин не исключает повышения ключевой ставки в сентябре
Банк России на заседании 15 сентября может снова повысить ключевую ставку из-за повышенных проинфляционных рисков. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на форуме "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
"Проинфляционные риски остаются значительными. Обновлённый прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября. Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки", — цитирует Заботкина ТАСС.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых. Только в июле 2023 года Банк России принял решение повысить ставку до 8,5%. А в августе россиян ждало ещё более резкое повышение — до 12% годовых.
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