Набиуллина сочла маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Перспектива понижения ключевой ставки в ближайшее время маловероятна. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года и начале прошлого", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Говоря о том, в каком случае снижение ключевой ставки всё же возможно, Набиуллина привела в пример стабильное снижение темпов роста цен. Она объяснила, что сейчас у российской экономики нет надбавки от финансовой стабильности, которая была ранее. В прошлых случаях по исчерпании рисков финстабильности Центробанк мог приступить к снижению ставки, однако в этот раз так сделать не получится, пояснила глава регулятора.

А вот повышение ключевой ставки вполне возможно, и произойти это может уже на сентябрьском заседании совета директоров.