Набиуллина сочла маловероятным снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Перспектива понижения ключевой ставки в ближайшее время маловероятна. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года и начале прошлого", — сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.
Говоря о том, в каком случае снижение ключевой ставки всё же возможно, Набиуллина привела в пример стабильное снижение темпов роста цен. Она объяснила, что сейчас у российской экономики нет надбавки от финансовой стабильности, которая была ранее. В прошлых случаях по исчерпании рисков финстабильности Центробанк мог приступить к снижению ставки, однако в этот раз так сделать не получится, пояснила глава регулятора.
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А вот повышение ключевой ставки вполне возможно, и произойти это может уже на сентябрьском заседании совета директоров.
"Мы дали нейтральный сигнал на заседании совета [директоров Банка России] 15 августа. По сути, он обозначает как возможность сохранения ставки, так и возможность её повышения для того, чтобы обеспечить нашу цель по инфляции в 4% в 2024 году", — добавила она.
Ранее Лайф писал, что Банк России повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. После данного решения курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился. При этом совет директоров ЦБ допустил дополнительное повышение ключевой ставки.
ТАСС / Сергей Фадеичев