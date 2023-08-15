ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу до 12%

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% годовых. В сообщении регулятора говорится, что решение принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности".

В ЦБ отметили усиливающееся инфляционное давление: показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, а темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", — отметили в Центробанке.