ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу до 12%
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% годовых. В сообщении регулятора говорится, что решение принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности".
В ЦБ отметили усиливающееся инфляционное давление: показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, а темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год.
"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", — отметили в Центробанке.
Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 15 сентября.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых. И только в июле Банк России принял решение повысить ставку до 8,5% годовых.
ТАСС / Валерий Шарифулин