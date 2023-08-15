Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки
Совет директоров Центробанка допускает дополнительное повышение ключевой ставки "в случае усиления проинфляционных рисков". Об этом информирует во вторник, 15 августа, пресс-служба регулятора.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник ЦБ повысил ставку сразу до 12% годовых. Решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности". Сразу после того, как Банк России опубликовал решение по ключевой ставке, рубль укрепился: доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Но эффект продлился недолго.
LIFE / Александр Шалгин