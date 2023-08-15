Центробанк допускает дополнительное повышение ключевой ставки

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", — говорится в сообщении.