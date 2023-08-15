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Центробанк экстренно увеличил ключевую ставку: Как это скажется на курсе рубля

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12 процентов. Это значительно больше, чем ожидали экономисты. С чем связано такое решение регулятора и как оно повлияет на курс рубля?

15 августа, 08:41
<p>Центробанк резко поднял ключевую ставку. Обложка © Shutterstock</p>

Центробанк резко поднял ключевую ставку. Обложка © Shutterstock

В начале этой недели курс доллара начал резко подниматься, преодолел психологически важную отметку в 100 рублей и стал расти дальше. На этом фоне Центробанк созвал внеплановое совещание, на котором поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Это стало сюрпризом для большинства экономистов. Базовый прогноз сводился к тому, что повышение составит порядка одного процентного пункта.

— ЦБ всё сделал верно. Только жёсткая реакция на отвесный обвал рубля могла сбить ажиотаж и спекулятивную атаку. Полумеры на плюс 50–100 б.п. рынком были бы восприняты как проявление слабости, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он считает, что при текущей ставке 12% панику, скорее всего, удастся купировать. Для того чтобы ситуация нормализовалась, а рубль не просто откатил от годового дна и обрыва, а пошёл к своим фундаментально обоснованным уровням, как минимум 90 за доллар, лучше ещё поработать с нормативами экспортной выручки и лазейками для оттока капитала. Тогда предложение валюты возрастёт, спрос схлынет — и рубль укрепится.

Очевидно, что ставки кредитно-депозитного рынка последуют за ставкой ЦБ. Рост доходностей неизбежен. Это значит, что вырастут проценты по вкладам. При этом увеличатся и проценты по кредитам.

Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки на 3,5 п.п., до 12%, означает значительное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора. Цель данного шага — ограничить инфляционные риски и замедлить рост цен. По оценкам Банка России, годовая инфляция ускорилась до 4,4% в августе. Показатель базовой инфляции вырос до 7,1%. Это создаёт риски существенного отклонения инфляции от целевого уровня 4% в 2024 году, пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, повышение ставки призвано ограничить внутренний спрос, который растёт быстрее, чем возможности экономики по расширению производства. Также более высокая ставка сделает сбережения в рублях привлекательнее, что ограничит отток капитала и будет способствовать укреплению национальной валюты.

100 рублей не предел: Какой рубеж готовится взять курс доллара и когда валюта подешевеет

100 рублей не предел: Какой рубеж готовится взять курс доллара и когда валюта подешевеет

Таким образом, решение ЦБ направлено на стабилизацию инфляции и курса рубля за счёт сдерживания спроса и удорожания кредитов.

Владислав Антонов отметил, что само решение ЦБ повышать или понижать ставку оказывает слабое влияние на валютный рынок. Учитывая тот факт, что рубль вчера отыграл новости о внеплановом собрании совета директоров Центробанка по ставке, после обнародования результатов нацвалюта стала ослабляться. Фундаментальные факторы, включая торговый дефицит и геополитические риски, продолжают оказывать давление на российскую валюту.

— Главная задача ЦБ сейчас — снизить волатильность курса. Как мы видим, ожидания по ставке уже оказали положительное влияние на курс, — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Действительно, курс доллара на Мосбирже начал снижаться ещё с вечера понедельника. Впрочем, волатильность сохраняется. Во вторник днём доллар стал снова расти после того, как опустился до 98. Владислав Антонов считает, что в ближайшее время курс доллара от недавних максимумов снизится к 100 рублям, а евро — к 108.

100 рублей не предел: Какой рубеж готовится взять курс доллара и когда валюта подешевеет

100 рублей не предел: Какой рубеж готовится взять курс доллара и когда валюта подешевеет

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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