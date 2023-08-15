Центробанк экстренно увеличил ключевую ставку: Как это скажется на курсе рубля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12 процентов. Это значительно больше, чем ожидали экономисты. С чем связано такое решение регулятора и как оно повлияет на курс рубля? 15 августа, 08:41 Центробанк резко поднял ключевую ставку. Обложка © Shutterstock

В начале этой недели курс доллара начал резко подниматься, преодолел психологически важную отметку в 100 рублей и стал расти дальше. На этом фоне Центробанк созвал внеплановое совещание, на котором поднял ключевую ставку с 8,5 до 12%. Это стало сюрпризом для большинства экономистов. Базовый прогноз сводился к тому, что повышение составит порядка одного процентного пункта.

— ЦБ всё сделал верно. Только жёсткая реакция на отвесный обвал рубля могла сбить ажиотаж и спекулятивную атаку. Полумеры на плюс 50–100 б.п. рынком были бы восприняты как проявление слабости, — рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он считает, что при текущей ставке 12% панику, скорее всего, удастся купировать. Для того чтобы ситуация нормализовалась, а рубль не просто откатил от годового дна и обрыва, а пошёл к своим фундаментально обоснованным уровням, как минимум 90 за доллар, лучше ещё поработать с нормативами экспортной выручки и лазейками для оттока капитала. Тогда предложение валюты возрастёт, спрос схлынет — и рубль укрепится.

Очевидно, что ставки кредитно-депозитного рынка последуют за ставкой ЦБ. Рост доходностей неизбежен. Это значит, что вырастут проценты по вкладам. При этом увеличатся и проценты по кредитам.

— Решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки на 3,5 п.п., до 12%, означает значительное ужесточение денежно-кредитной политики регулятора. Цель данного шага — ограничить инфляционные риски и замедлить рост цен. По оценкам Банка России, годовая инфляция ускорилась до 4,4% в августе. Показатель базовой инфляции вырос до 7,1%. Это создаёт риски существенного отклонения инфляции от целевого уровня 4% в 2024 году, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, повышение ставки призвано ограничить внутренний спрос, который растёт быстрее, чем возможности экономики по расширению производства. Также более высокая ставка сделает сбережения в рублях привлекательнее, что ограничит отток капитала и будет способствовать укреплению национальной валюты.

Таким образом, решение ЦБ направлено на стабилизацию инфляции и курса рубля за счёт сдерживания спроса и удорожания кредитов.

Владислав Антонов отметил, что само решение ЦБ повышать или понижать ставку оказывает слабое влияние на валютный рынок. Учитывая тот факт, что рубль вчера отыграл новости о внеплановом собрании совета директоров Центробанка по ставке, после обнародования результатов нацвалюта стала ослабляться. Фундаментальные факторы, включая торговый дефицит и геополитические риски, продолжают оказывать давление на российскую валюту.

— Главная задача ЦБ сейчас — снизить волатильность курса. Как мы видим, ожидания по ставке уже оказали положительное влияние на курс, — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Действительно, курс доллара на Мосбирже начал снижаться ещё с вечера понедельника. Впрочем, волатильность сохраняется. Во вторник днём доллар стал снова расти после того, как опустился до 98. Владислав Антонов считает, что в ближайшее время курс доллара от недавних максимумов снизится к 100 рублям, а евро — к 108.

Авторы Нина Важдаева