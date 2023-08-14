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100 рублей не предел: Какой рубеж готовится взять курс доллара и когда валюта подешевеет

В понедельник доллар на бирже преодолел важный психологический рубеж — 100 рублей, а затем превысил и 101. Это стало неожиданностью для многих экономистов, так как на рынках ждали коррекцию. К каким рубежам стремится курс доллара и когда начнётся укрепление рубля?

14 августа, 09:19
<p>Курс доллара может преодолеть новую психологически важную отметку. Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр</p>

Курс доллара может преодолеть новую психологически важную отметку. Обложка © ТАСС / Ковалёв Пётр

Одна из ключевых причин падения курса рубля — высокий рублёвый спрос на импорт, который упирается в ограниченный объём поступающей в страну экспортной выручки на рынок. Отчасти последнее связано с трудностями с репатриацией валютной выручки за поставленные товары, например, из Индии. Российской валюте также мешает отбить потери нисходящая динамика на рынке рублёвого долга. Индекс гособлигаций RGBI снижался непрерывно с 27 июля и ушёл на минимумы с весны 2022 года. Из локальных внешних причин давления на рубль можно отметить спад нефтяных цен и некоторое усиление доллара на мировой арене. Об этом рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

То, с какой лёгкостью было преодолено сопротивление на психологической отметке 100 рублей за доллар, указывает на возможность развития импульса движения в район 105–106 рублей по доллару. Цели по евро смещаются выше 110, по юаню выше 14. Впрочем, уже в ближайшее время мы можем увидеть вмешательство в ситуацию Центробанка, у которого в запасе есть арсенал средств для того, чтобы сбить курсовую "температуру". Это может быть возвращение нормативов обязательной продажи валюты экспортёров, ужесточение валютного контроля, кроме того, ЦБ может повысить ключевую ставку. На среднесрочном горизонте мы по-прежнему ждём, что рубль сможет отыграть у основных валют 10–15%, — отметил Александр Бахтин.

Рубль продолжает ослабляться по отношению к основным валютам. Это происходит на фоне снижения профицита торгового баланса из-за падения экспортных поступлений и роста импорта. Также на курс рубля влияет высокий уровень геополитической напряжённости на фоне ситуации на Украине. Дополнительное давление на рубль оказывают повышенный спрос на валюту со стороны населения в период отпусков и приостановка валютных интервенций ЦБ. При этом Банк России пока не видит угроз финансовой стабильности из-за ослабления национальной валюты. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, существенных изменений курса в ближайшее время не ожидается, поскольку не изменились фундаментальные факторы. В Центробанке отметили, что ослабление рубля не представляет угрозы для финансовой стабильности.

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На валютном рынке сохраняется устойчивый тренд ослабления национальной валюты в направлении 103, 113, 15 рублей за доллар, евро и юань соответственно, — отметил начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекса" Спартак Соболев.

Владислав Антонов обратил внимание, что слабый рубль приносит деньги в бюджет. В ближайшее время резкого укрепления рубля не ожидается. По его прогнозам, после преодоления психологического уровня 100 рублей за доллар возможно дальнейшее ослабление рубля до зоны 104–105 рублей.

Полагаю, многие аналитики излишне переоценили улучшение ситуации на рынке энергоносителей может, августовские сверхдоходы от экспорта нефти и газа и станут заметным драйвером для укрепления курса рубля. Но произойдёт это не прямо завтра, и пока можно наблюдать ровно обратную тенденцию. Полагаю, оптимистичных сценариев в ближайшие месяц-полтора едва ли стоит ожидать. К осени мы увидим котировки в следующем коридоре: 100–102 рубля за доллар, порядка 113 рублей за евро и до 14 рублей за юань, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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