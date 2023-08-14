Поставщики стройматериалов готовятся переписать ценники: Какие товары подорожают и на сколько На строительном рынке складывается специфическая ситуация. Уже в ближайшее время в магазинах появятся новые ценники. На сколько вырастет стоимость стройматериалов, какие товары подорожают и как сейчас можно сэкономить на ремонте? 13 августа, 22:41 Заметно подорожают лакокрасочные материалы. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Прогноз цен на стройматериалы

За последние месяцы произошло комплексное удорожание строительных материалов на 20–30%. Однако некоторые позиции прибавили в цене до 100%. В их числе отделочные материалы, шпаклёвка, лаки, краски и прочие товары с высокой долей импорта. Они продолжат дорожать на фоне падения рубля и далее — до конца 2023 года и вплоть до стабилизации валютных курсов. Такой прогноз сделал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Повышение цены снова коснётся фасадных масел. Но подорожание лакокрасочных материалов не в новинку для российской строительной сферы.

— За 2022 год мы выработали целую методику удешевления строительства без потери качества. Раньше в фасадной отделке наших домов использовались только лиственничный планкен и зарубежные масла. Теперь, если заказчику нужно сократить бюджет, мы заменяем лиственничный планкен сосновым и сверху покрываем его укрывной краской на производстве. Она значительно дешевле масла, а покраска в цеху позволяет добиться хорошего качества исполнения работы. В результате на отделке фасада дома 150 кв. м удаётся сэкономить 300–400 тыс. рублей, — пояснил Вячеслав Котлов.

Это один из примеров экономии на строительстве дома. Его можно применять и в ремонте. Сущность подхода — оптимизация сметы без вреда для постройки за счёт более дешёвых, но в то же время качественных материалов.

— Что касается производства древесных плит, то мы в значительной степени зависим от импортных химических компонентов. Поэтому из-за понижения курса рубля в течение нескольких месяцев мы будем наблюдать рост цен, который вряд ли перекроет падение предыдущих месяцев. Но никаких критических скачков цен на плиты мы не ожидаем, — рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

У производителей плит ДСП в течение 14 последних месяцев цены неуклонно снижались и сейчас, по данным Росстата, составляют 14,3 тыс. рублей за кубический метр. Стоимость плит ДВП сейчас находится на уровне середины 2021 года – 145 рублей за квадратный метр. Цены на фанеру постепенно начали расти (27,8 тыс. рублей за кубический метр), но они пока далеки от значений июня 2022 года (43,6 тыс. рублей за кубический метр).

У производителей ДСП в течение последних месяцев цены неуклонно снижались. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Как будет меняться стоимость ремонта

Сейчас есть несколько факторов, которые влияют на стоимость ремонта. Их перечислила директор по маркетингу мебельной компании Mr.Doors Екатерина Хворостова. Первый, разумеется, — рост курса валюты, которая всё ещё активно используется основными игроками в расчётах с контрагентами и иностранными поставщиками. Второй — удорожание логистических издержек. Оно связано не только со сменой привычных транспортных каналов, но и ростом цен на дизельное топливо. Третий — усиление санкционного давления, которое отражается на параллельном импорте запчастей для иностранного оборудования, широко используемого в российском производстве.

Сказывается и тот факт, что многим участникам рынка приходится создавать дополнительные складские запасы техники, фурнитуры, комплектующих на случай очередных волн геополитического давления. Это тоже приводит к определённым затратам, пусть и временным. Кроме того, растёт стоимость кредитования для девелоперов, которая напрямую влияет на мебельных производителей.

— Само собой, не стоит забывать и о нечистоплотных игроках, которые, понимая текущую обстановку, пытаются всеми силами найти собственную выгоду, взвинчивая цены. Однако в масштабах рынка таких немного. В ближайшем будущем мы не исключаем дальнейший рост цен, обусловленный сочетанием вышеперечисленных факторов. Пока они поднялись на отдельные категории товаров в пределах 10–15%. Сбылся прогноз, который ранее давали многие частники рынка, — добавила Екатерина Хворостова.

Дизайнер интерьера Павел Осипов считает, что рост продолжится на отдельные товары, но в целом в категории "строительство и ремонт" составит не более 10% от актуальных цен. Предпосылок для значительного снижения он пока тоже не видит.

— Чтобы сэкономить на ремонте, важно изначально понимать, какие объёмы ремонта планируются. В нынешних реалиях я рекомендую делать его постепенно и точечно, преображая конкретные зоны помещения, чтобы через какое-то время реализовать весь проект и минимизировать тем самым финансовую нагрузку. Кроме этого, важно интересоваться предложениями продавцов и производителей по конкретным материалам. Например, довольно дорогой МДФ можно заменить на ДСП, а кухонную столешницу из камня — на акриловый камень без потери в визуальных и качественных характеристиках, — отметил Павел Осипов.

Авторы Нина Важдаева