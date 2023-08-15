Рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки до 12%

Курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 12% годовых, следует из данных площадки.

Так, на 10:33 доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Юань же торгуется на отметке 13,14 рубля.