Рубль укрепился после повышения ЦБ ключевой ставки до 12%
Курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 12% годовых, следует из данных площадки.
Так, на 10:33 доллар упал до 95,95 рубля, а евро — до 104,84 рубля. Юань же торгуется на отметке 13,14 рубля.
До решения регулятора курс доллара снижался до 96,13 рубля, евро — до 104,99 рубля, а юаня — до 13,157 рубля.
Напомним, Банк России назначил на сегодня внеочередное заседание по ключевой ставке. На ней совет директоров регулятора принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 12% годовых. Там заявили, что решение принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности".
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