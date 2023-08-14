В Госдуме призвали ЦБ разъяснить россиянам причины падения рубля

В Госдуме призвали Центробанк дать разъяснения россиянам о причинах падения курса рубля и последствиях для экономики. С такой просьбой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился депутат партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов (письмо есть в распоряжении Лайфа).

По словам депутата, более всего беспокоит ситуация с ценами для потребителей, поскольку уже сейчас ожидается, что подорожают импортные продукты и товары, которые занимают в потребительской корзине около 40%.