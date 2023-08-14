В Госдуме призвали ЦБ разъяснить россиянам причины падения рубля
Депутат Кузнецов призвал ЦБ дать разъяснения о причинах падения курса рубля
В Госдуме призвали Центробанк дать разъяснения россиянам о причинах падения курса рубля и последствиях для экономики. С такой просьбой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился депутат партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов (письмо есть в распоряжении Лайфа).
По словам депутата, более всего беспокоит ситуация с ценами для потребителей, поскольку уже сейчас ожидается, что подорожают импортные продукты и товары, которые занимают в потребительской корзине около 40%.
"Пусть "под копирку" выполнят то, что было год назад, в марте – апреле 2022 года. И всё будет у народа и экономики хорошо. Похоже, у нас до 60% вывода валюты — это не импорт, а "схемы", — заявил парламентарий Лайфу.
Как уже рассказывал Лайф, резкий рост курса доллара и евро продолжается с конца июля. Почти ежедневно валюты обновляют максимум весны 2022 года. Так, сегодня, 14 августа, американская валюта взлетела выше 100 рублей, а европейская — выше 110 рублей. Тем не менее помощник президента России Максим Орешкин ожидает нормализацию курса рубля в ближайшее время. А депутат Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян плевать на колебания курса валют.
LIFE / Александр Шалгин