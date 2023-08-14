Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам плевать на курс доллара
Большинству россиян плевать на курс доллара и евро, так считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, у граждан нет никакого стресса из-за роста курса валют.
"Я за соотношением рубль – доллар слежу исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства", — сказал он в беседе с Ura.ru.
Парламентарий добавил, что Россия сейчас находится на пике развития в новейшей истории, живёт нормальной жизнью, а "на лицах граждан улыбки, нет никакого стресса" из-за курса валют.
"Такого состояния позитивного развития я не наблюдал в современной России после Советского Союза никогда. В этом смысле страна находится в позитивном тренде своего развития", — заключил Аксаков.
Как уже рассказывал Лайф, резкий рост курса доллара и евро продолжается с конца июля. Почти ежедневно валюты обновляют максимум с весны 2022 года. Так, сегодня, 14 августа, американская валюта взлетела выше 100 рублей, а европейская — выше 110 рублей. Тем не менее помощник президента России Максим Орешкин ожидает нормализацию курса рубля в ближайшее время.
ТАСС / Владимир Гердо