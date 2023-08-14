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14 августа, 07:32

Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. Об этом свидетельствуют данные самой биржевой площадки. Один из главных драйверов роста — дивиденды, которые будут реинвестироваться в рынок. Ожидается, что сегодня совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам.

Уже в первые минуты основной сессии индекс Мосбиржи поднялся на 1,49% — до 3202,55 пункта, а индекс РТС прибавил на 0,06% — до 1001,5 пункта.

Евро превысил 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Евро превысил 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Напомним, в Центробанке не видят угрозы финансовой стабильности в ослаблении курса рубля. Там отметили, что по-прежнему придерживаются плавающего валютного курса. Тем временем сегодня курс доллара в ходе торгов на Мосбирже уже превысил 100 рублей.

Обложка ©

Nicholas Cappello / Unsplash

Алексей Берковиц
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