Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с февраля 2022 года

Индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. Об этом свидетельствуют данные самой биржевой площадки. Один из главных драйверов роста — дивиденды, которые будут реинвестироваться в рынок. Ожидается, что сегодня совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по промежуточным дивидендам.