Регион

Уведомления отключены

14 августа, 07:30

Евро превысил 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Во время торгов на Мосбирже в понедельник, 14 августа, курс европейской валюты превысил отметку 110 рублей, что произошло впервые с 23 марта прошлого года. Об этом говорят данные биржевой площадки.

На момент 10:03 (по московскому времени) евро подскочил на 1,27% и достиг 110,16 рубля. Однако к 10:11 (по московскому времени) рост курса слегка затормозился и остановился на 110,07 рубля (+1,26%). При этом доллар добавил 1,18% и поднялся до 100,61 рубля, а юань продемонстрировал рост на 1,06%, зафиксировавшись на показателе 13,838 рубля.

Большинство крупнейших российских банков перестали принимать наличные доллары и евро

Большинство крупнейших российских банков перестали принимать наличные доллары и евро

Напомним, в Банке России заявили, что не видят рисков для финансовой стабильности. В регуляторе по-прежнему считают, что решающим фактором в ситуации с курсом рубля выступает динамика экспорта и импорта.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мосбиржа
  • Экономика РФ
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров