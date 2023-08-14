Евро превысил 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года
Во время торгов на Мосбирже в понедельник, 14 августа, курс европейской валюты превысил отметку 110 рублей, что произошло впервые с 23 марта прошлого года. Об этом говорят данные биржевой площадки.
На момент 10:03 (по московскому времени) евро подскочил на 1,27% и достиг 110,16 рубля. Однако к 10:11 (по московскому времени) рост курса слегка затормозился и остановился на 110,07 рубля (+1,26%). При этом доллар добавил 1,18% и поднялся до 100,61 рубля, а юань продемонстрировал рост на 1,06%, зафиксировавшись на показателе 13,838 рубля.
Напомним, в Банке России заявили, что не видят рисков для финансовой стабильности. В регуляторе по-прежнему считают, что решающим фактором в ситуации с курсом рубля выступает динамика экспорта и импорта.
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