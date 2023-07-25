Большинство крупнейших российских банков перестали принимать наличные доллары и евро

Доллары и евро перестали принимать крупнейшие банки в России. Как пишет газета "Известия", иностранную валюту больше не принимают в банкоматах 11 из 13 кредитных организаций, которые считаются системно значимыми.

В ВТБ отменили возможность пополнения счёта в долларах и евро в апреле 2022 года. Представители банка указали, что через их банкоматы нет возможности внести западную валюту на счета. То же самое в банкоматах "Открытия", "Райффайзена" и "Юникредитбанка".

Положить валюту в банкоматах "Росбанка", Промсвязьбанка, Россельхозбанка также не представляется возможным. Западную валюту сейчас принимают в банкоматах "Альфа-банка".

Эксперты считают, что российским банкам невыгодно принимать валюту западных стран. Это обусловлено рентабельностью операций, а также позицией управления рисками. Кроме того, возможно общее падение спроса у жителей страны на данную операцию.