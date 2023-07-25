Регион

Уведомления отключены

25 июля, 08:12

Большинство крупнейших российских банков перестали принимать наличные доллары и евро

"Известия": Крупные банки в РФ перестали принимать наличные доллары и евро

Доллары и евро перестали принимать крупнейшие банки в России. Как пишет газета "Известия", иностранную валюту больше не принимают в банкоматах 11 из 13 кредитных организаций, которые считаются системно значимыми.

В ВТБ отменили возможность пополнения счёта в долларах и евро в апреле 2022 года. Представители банка указали, что через их банкоматы нет возможности внести западную валюту на счета. То же самое в банкоматах "Открытия", "Райффайзена" и "Юникредитбанка".

Положить валюту в банкоматах "Росбанка", Промсвязьбанка, Россельхозбанка также не представляется возможным. Западную валюту сейчас принимают в банкоматах "Альфа-банка".

Россиянам посоветовали брать наличные в заграничные поездки

Россиянам посоветовали брать наличные в заграничные поездки

Эксперты считают, что российским банкам невыгодно принимать валюту западных стран. Это обусловлено рентабельностью операций, а также позицией управления рисками. Кроме того, возможно общее падение спроса у жителей страны на данную операцию.

Ранее председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о том, что любые вклады в иностранной валюте являются рискованным вложением.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Валюта
  • Экономика РФ
  • Личные финансы
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров