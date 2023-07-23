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23 июля, 13:08

Россиянам посоветовали брать наличные в заграничные поездки

Экономист Змиев: Россиянам стоит брать наличную валюту в заграничные поездки

Чтобы не оказаться за границей без денег из-за антироссийских санкций, гражданам РФ следует брать с собой наличные при поездках за рубеж. Такой совет дал экономист Евгений Змиев в беседе с телеканалом "360".

"Без декларации из России можно вывозить до 10 тысяч долларов на каждого туриста. Если едет семья, то сумма будет приличная. Если заработки официальные, то с декларацией вывозить можно гораздо больше и пользоваться. Наличные за рубежом приветствуются. Они в ходу во многих странах мира", — объяснил он.

По словам специалиста, американские санкции стали неожиданными во многих вопросах. В результате сейчас туристы, находящиеся за пределами России, оказались в сложной ситуации, ведь они не могут безналичным способом делать покупки. И это означает, что нужно заранее понимать стратегию недружественных стран, чьи валюты у россиян находятся в ходу. Змиев считает, что Запад продолжит ограничивать возможности в этом плане, поэтому необходимо подготовиться.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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