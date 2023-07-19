На острове Маргарита появилась возможность расплачиваться картами "Мир"
Мелик-Багдасаров: На острове Маргарита начали принимать платежи картами "Мир"
На венесуэльском острове Маргарита начался приём платежей картами российский системы "Мир". Об этом журналистам рассказал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приёму платежей", — указал он.
Глава диппредставительства добавил, что в Каракасе тоже внедрён приём платежей по картам "Мир", но пока в тестовом режиме.
Ранее Лайф рассказывал о том, что внедрить платёжную систему "Мир" готова Мексика. Пока обращений от российского правительства по этому вопросу не было.
ТАСС / Сергей Коньков