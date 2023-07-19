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19 июля, 11:06

На острове Маргарита появилась возможность расплачиваться картами "Мир"

Мелик-Багдасаров: На острове Маргарита начали принимать платежи картами "Мир"

На венесуэльском острове Маргарита начался приём платежей картами российский системы "Мир". Об этом журналистам рассказал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приёму платежей", — указал он.

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Глава диппредставительства добавил, что в Каракасе тоже внедрён приём платежей по картам "Мир", но пока в тестовом режиме.

Ранее Лайф рассказывал о том, что внедрить платёжную систему "Мир" готова Мексика. Пока обращений от российского правительства по этому вопросу не было.

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ТАСС / Сергей Коньков

Илья Суриков
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