На острове Маргарита появилась возможность расплачиваться картами "Мир"

На венесуэльском острове Маргарита начался приём платежей картами российский системы "Мир". Об этом журналистам рассказал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

"На острове Маргарита, который готов принимать и принимает российских туристов уже, по сути, дан старт приёму платежей", — указал он.

Глава диппредставительства добавил, что в Каракасе тоже внедрён приём платежей по картам "Мир", но пока в тестовом режиме.