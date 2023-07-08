В Мексике заявили о готовности внедрить платёжную систему "Мир"

Мексика готова внедрить платёжную систему "Мир", однако обращений от российского правительства по этому вопросу пока не поступало. Об этом сообщил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

Дипломат отметил, что Мексика быстро адаптируется к изменяющейся реальности в сфере финансов. Поэтому, по его словам, если будут созданы все условия для использования ещё одной платёжной системы, такой как "Мир", страна будет к этому открыта.

"Но в настоящий момент официального обращения от Правительства РФ, чтобы это произошло, нет", — приводит его слова РИА "Новости".

Посол подчеркнул, что финансовым институтам Мексики пришлось бы изучить российское заявление, если бы оно поступило. Вместе с тем он отметил, что подобные решения почти в каждой стране принимаются с большой осторожностью и ответственностью, поэтому, чтобы двигаться в этом направлении, необходимо снизить политический накал.