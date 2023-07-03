Банк России хочет вывести карты "Мир" в пять или шесть новых стран в 2023 году

Банк России намерен вывести карты российской платёжной системы "Мир" в пять-шесть новых стран уже в 2023 году. Об этом рассказала директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина.

"Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир". В наших планах — вывести карты "Мир" в пять-шесть новых стран в 2023 году", — сказала Бакина в интервью газете "Известия".

Эксперт также отметила, сейчас рынок сам двигается в этом направлении. Например, в Турции такая возможность уже есть, также карта "Мир" внедряется на Кубе, которая сейчас настраивает POS-терминалы. Бакина добавила, что кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений, так как это вклад в туризм, который сейчас в стране развивается быстрыми темпами.

По словам Бакиной, идёт активное развитие использования СБП для международных операций. Уже доступны переводы из России за границу, прорабатывается возможность переводить средства из-за рубежа в РФ.