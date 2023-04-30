Россия и Индия изучают возможность приёма карт "Мир" и RuPay
Economic Times: Индия и Россия изучат возможность приёма карт RuPay и "Мир"
Возможность приёма карт российских платёжных систем RuPay и "Мир" изучается Индией и Россией. Стороны анализируют вопрос в контексте антироссийских западных санкций в отношении Москвы. Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на источники.
"На недавнем заседании <…> было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приёма этих карточек. По словам источников, взаимный приём карт RuPay (Индия) и "Мир" (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах", — сообщает издание.
Сопредседателями встречи стали министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров. Участники также договорились изучить возможность взаимодействия единого платёжного интерфейса Национальной платёжной корпорации Индии и Системы быстрых платежей Банка России.
Кроме того, решено было рассмотреть потенциал внедрения Сервисного бюро Системы финансовых сообщений Банка России для трансграничных операций. Сейчас операции между странами осуществляются через SWIFT.
Ранее Лайф писал, что РФ и Турция разрабатывают платёжную систему Rebit kart, которой смогут пользоваться отдыхающие в республике российские туристы.
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