Россия и Индия изучают возможность приёма карт "Мир" и RuPay

Возможность приёма карт российских платёжных систем RuPay и "Мир" изучается Индией и Россией. Стороны анализируют вопрос в контексте антироссийских западных санкций в отношении Москвы. Об этом сообщает Economic Times со ссылкой на источники.

"На недавнем заседании <…> было обсуждено и решено изучить возможность разрешения приёма этих карточек. По словам источников, взаимный приём карт RuPay (Индия) и "Мир" (Россия) поможет гражданам Индии и России совершать беспроблемные платежи в индийских рупиях и российских рублях в своих странах", — сообщает издание.

Сопредседателями встречи стали министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар и заместитель премьер-министра России Денис Мантуров. Участники также договорились изучить возможность взаимодействия единого платёжного интерфейса Национальной платёжной корпорации Индии и Системы быстрых платежей Банка России.

Кроме того, решено было рассмотреть потенциал внедрения Сервисного бюро Системы финансовых сообщений Банка России для трансграничных операций. Сейчас операции между странами осуществляются через SWIFT.