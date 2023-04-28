Стало известно название платёжной системы, которая появится в Турции для россиян
Hürriyet: РФ и Турция разрабатывают платёжную систему Rebit kart для россиян
Россия и Турция разрабатывают платёжную систему, картами которой смогут пользоваться отдыхающие в республике российские туристы. По данным газеты Hürriyet, называться система будет Rebit kart ("Ребит карт").
По данным источников издания в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, россияне смогут пользоваться системой Rebit kart с помощью приложения на смартфонах.
Напомним, в сентябре прошлого года турецкие банки отказались от использования российской платёжной системы "Мир" из-за санкций. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству совместно с Россией разработать альтернативы "Миру".
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