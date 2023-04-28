КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 14:53

Стало известно название платёжной системы, которая появится в Турции для россиян

Hürriyet: РФ и Турция разрабатывают платёжную систему Rebit kart для россиян

Россия и Турция разрабатывают платёжную систему, картами которой смогут пользоваться отдыхающие в республике российские туристы. По данным газеты Hürriyet, называться система будет Rebit kart ("Ребит карт").

По данным источников издания в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, россияне смогут пользоваться системой Rebit kart с помощью приложения на смартфонах.

Россия и Иран соединили платёжные системы назло "Свифту"

Россия и Иран соединили платёжные системы назло "Свифту"

Напомним, в сентябре прошлого года турецкие банки отказались от использования российской платёжной системы "Мир" из-за санкций. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству совместно с Россией разработать альтернативы "Миру".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Турция
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров