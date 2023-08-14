Центробанк назначил на 15 августа внеочередное заседание по ключевой ставке
Во вторник, 15 августа, Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Об этом информирует пресс-служба регулятора.
"15 августа состоится заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала СВО Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Затем ставка постепенно снижалась, пока в сентябре 2022 года не достигла 7,5% годовых, — и более не менялась. Но 21 июля регулятор повысил её до 8,5% и допустил рост ещё почти на 4% в 2024 году.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV