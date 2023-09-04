На этой неделе колебания курса рубля могут усилиться: Сколько будут стоить доллар и евро Экономисты отмечают, что начало сентября может преподнести обладателям валютных сбережений несколько сюрпризов. Этот месяц обещает быть богатым на события, которые должны напрямую сказаться на стоимости валют. Каким будет курс рубля на этой неделе? 3 сентября, 22:42 В начале сентября могут усилиться колебания курса доллара. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Какая обстановка сложилась на валютном рынке в начале сентября

Сентябрь обещает быть месяцем, насыщенным событиями в экономической сфере. Важными моментами станут заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке 15 сентября, а также заседание комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США 20 сентября. А вот до этого времени курс валют может двигаться в достаточно большом диапазоне. На протяжении весны доллар вырос на 8% по отношению к рублю. По итогам лета курс рубля упал почти на 16% относительно американской валюты. Так охарактеризовал обстановку на рынке руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

— Движение курса базово продолжит зависеть от баланса между притоком иностранной валюты со стороны экспортёров и активностью внутреннего спроса на неё. Локально позиции рубля могут немного ослабеть на фоне завершения налогового периода. К факторам поддержки отнесём позитивную ценовую динамику нефти под занавес августа. Она должна транслироваться в улучшение позиций нацвалюты. Хотя позитивный эффект от роста сырьевых цен ослабляют геополитические ограничения на российский экспорт и добровольное сокращение добычи нефти Россией. Дисконт между Urals и Brent продолжает снижаться, что способствует приросту поступлений валютной выручки в страну, — рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Из ближайших событий он выделяет публикацию отчёта по нефтегазовым доходам в августе, которую Минфин РФ сделает 5 сентября. В нём министерство укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу на сентябрьский период.

Прогноз курса рубля на эту неделю

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ожидает курс доллара в районе 97 рублей, поскольку цены на нефть больше не могут оказывать поддержку рынку. Дело в снижении объёмов продаж валюты экспортёрами.

— В первой половине месяца курс рубля будет подвержен значительным колебаниям, но, вероятно, установится на отметке 98–99 рублей. От этой точки рубль, возможно, начнёт укрепляться и может даже достичь 92 рублей. Если, конечно, не произойдёт каких-либо серьёзных негативных событий, Центробанк, скорее всего, оставит ключевую ставку на прежнем уровне 15 сентября, — отметил Александр Шнейдерман.

Он добавил, что основную неопределённость вносит ожидание решения Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Впрочем, вероятно, что ФРС не сделает радикальных шагов в сентябре и оставит ставки неизменными. Это может ослабить американскую валюту. Скорее всего, в сентябре курс доллара будет находиться в диапазоне 92–99 рублей.

Александр Бахтин считает, что на этой неделе доллар может двигаться в основном в зоне 95–97 рублей. Не исключено тестирование уровней ближе к 98. Евро будет преимущественно в коридоре 102–105 рублей.

— Скорее всего, договорённости властей с крупными экспортёрами о продаже дополнительных объёмов валюты продолжат удерживать рубль от более сильной просадки. Также отметим, что с началом осени снижается спрос на валюту со стороны россиян, выезжающих в зарубежные отпуска, — уточнил Александр Бахтин.

В сентябре российский импорт номинально снизится — особенно частным сектором, поскольку рубль заметно слабел в последнее время. А уменьшение объёма спекулятивных сделок в связи с планируемым ужесточением регулирования также поддержит восстановление рубля. В результате нас будет ждать некоторая коррекция рубля к мировым валютам. На этой неделе можно ждать котировки в следующем коридоре: порядка 95 рублей за доллар, 102–103 рубля за евро и около 13,2 рубля за юань. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— По нашим прогнозам, доллар в сентябре будет стоить в пределах 93–97 рублей. Продажи экспортёров будут играть главную роль в динамике курса рубля. Если доллар превысит 100 рублей, Банк России может пойти на очередное повышение ключевой ставки, — отметил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Авторы Нина Важдаева