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31 августа, 15:32

ЦБ ужесточил ограничения на выдачу кредитов заёмщикам с большими долгами

Банк России объявил о введении жёстких ограничений при выдаче кредитов заёмщикам, у которых уже есть большая долговая нагрузка, решение призвано уменьшить закредитованность россиян. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Банк России установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счёт дестимулирования кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой", сказано в тексте.

В ЦБ пояснили, что необеспеченное потребительское кредитование существенно выросло. Так, рост задолженности за июль оказался наибольшим за последний год и достиг 2%. Теперь в случае предельной долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80% МПЛ зафиксируется на отметке в 30% от размера всех выданных потребкредитов.

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Ранее уже сообщалось, что с 1 сентября 2023 года Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Лайф писал, какие новшества ждут заёмщиков и что будет со ставками по кредитам.

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ТАСС / Александр Манзюк

Татьяна Миссуми
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