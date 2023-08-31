ЦБ ужесточил ограничения на выдачу кредитов заёмщикам с большими долгами

Банк России объявил о введении жёстких ограничений при выдаче кредитов заёмщикам, у которых уже есть большая долговая нагрузка, решение призвано уменьшить закредитованность россиян. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Банк России установил новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на IV квартал 2023 года. Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счёт дестимулирования кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой", — сказано в тексте.

В ЦБ пояснили, что необеспеченное потребительское кредитование существенно выросло. Так, рост задолженности за июль оказался наибольшим за последний год и достиг 2%. Теперь в случае предельной долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80% МПЛ зафиксируется на отметке в 30% от размера всех выданных потребкредитов.