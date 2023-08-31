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31 августа, 09:26

В ВТБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время

Аналитики ВТБ: Снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2024 года

Снижения ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 12% годовых, не ожидается раньше середины 2024 года. К такому выводу пришли аналитики ВТБ. Они считают, что РФ ещё долго будет жить с такой ставкой, отметил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов.

"Пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%", — сказал он журналистам.

Он отметил, что ситуацию можно сравнить с 2015 годом. Тогда довольно длительный промежуток времени ставка держалась на уровне 11% годовых.

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Пьянов указал, что экономические агенты в России выражают другие ожидания. Они считают, что ставка в 12% будет держаться непродолжительное время.

Ранее Лайф писал, что Банк России повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. После данного решения курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился. При этом совет директоров ЦБ допустил дополнительное повышение ключевой ставки.

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LIFE / Александр Шалгин

Илья Суриков
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