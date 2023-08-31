В ВТБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время

Снижения ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 12% годовых, не ожидается раньше середины 2024 года. К такому выводу пришли аналитики ВТБ. Они считают, что РФ ещё долго будет жить с такой ставкой, отметил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов.

"Пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%", — сказал он журналистам.

Он отметил, что ситуацию можно сравнить с 2015 годом. Тогда довольно длительный промежуток времени ставка держалась на уровне 11% годовых.