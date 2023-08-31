В ВТБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время
Аналитики ВТБ: Снижение ключевой ставки возможно не раньше середины 2024 года
Снижения ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 12% годовых, не ожидается раньше середины 2024 года. К такому выводу пришли аналитики ВТБ. Они считают, что РФ ещё долго будет жить с такой ставкой, отметил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов.
"Пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%", — сказал он журналистам.
Он отметил, что ситуацию можно сравнить с 2015 годом. Тогда довольно длительный промежуток времени ставка держалась на уровне 11% годовых.
Пьянов указал, что экономические агенты в России выражают другие ожидания. Они считают, что ставка в 12% будет держаться непродолжительное время.
Ранее Лайф писал, что Банк России повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. После данного решения курс рубля в ходе торгов на Мосбирже укрепился. При этом совет директоров ЦБ допустил дополнительное повышение ключевой ставки.
LIFE / Александр Шалгин