Путин сравнил с финансовой пирамидой ситуацию на рынке мировых валют

Президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю систему мировых валют с финансовой пирамидой, которая не служит интересам большинства. Таким мнением российский лидер поделился на пленарной сессии "Разговор на равных" в ходе Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Путин признался, что очень рассчитывает на то, что, несмотря на все сложности на международной арене, страны-лидеры в конечном итоге придут к консенсусу.

"Мы не ограничимся только интересами стран, которые возглавляют, так скажем, эту финансовую пирамиду сегодня. Что, собственно, понятно, потому что это вроде бы как их национальные валюты. Но это не соответствует сегодняшним интересам подавляющего большинства человечества", — подчеркнул российский лидер.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по инициативе Росфинмониторинга. В соревнованиях участвуют школьники старших классов и студенты, в этом году в финал вышло более 500 учащихся из 19 стран. Программа финального этапа, помимо индивидуальных заданий, включает встречи с приглашёнными экспертами и потенциальными работодателями, мастер-классы, панельные дискуссии, экскурсии и спортивные состязания.