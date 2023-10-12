Набиуллина: ЦБ согласен с указом президента о возврате продажи валютной выручки
Позиция Банка России совпадает с указом президента в вопросе возврата обязательной продажи валютной выручки для экспортёров, так как ограничение носит временный характер. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме, хотя ранее ЦБ выступал против возврата.
"Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе", — указала Набиуллина.
Она отметила, что за время ограничений будет проводиться мониторинг эффективности меры. Глава ЦБ добавила, что в январе – августе экспортёры продавали 87% валютной выручки, при этом 40% — в рублях. Однако фундаментальным для курса рубля остаётся динамика текущего счёта, заключила Набиуллина.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продать имеющуюся у них иностранную валюту. По его словам, перечисленные в документе организации должны будут зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять её обязательную продажу на внутреннем рынке.
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