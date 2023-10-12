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12 октября, 10:53

Набиуллина: ЦБ согласен с указом президента о возврате продажи валютной выручки

Позиция Банка России совпадает с указом президента в вопросе возврата обязательной продажи валютной выручки для экспортёров, так как ограничение носит временный характер. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме, хотя ранее ЦБ выступал против возврата.

"Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе", — указала Набиуллина.

Она отметила, что за время ограничений будет проводиться мониторинг эффективности меры. Глава ЦБ добавила, что в январе – августе экспортёры продавали 87% валютной выручки, при этом 40% — в рублях. Однако фундаментальным для курса рубля остаётся динамика текущего счёта, заключила Набиуллина.

Продажа валютной выручки затронет 43 группы компаний в России

Продажа валютной выручки затронет 43 группы компаний в России

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продать имеющуюся у них иностранную валюту. По его словам, перечисленные в документе организации должны будут зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять её обязательную продажу на внутреннем рынке.

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Александра Мышляева
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    Комментарий

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    Diogarсегодня в 11:28

    Удивительные метаморфозы с Элькой , прям как в анекдоте !!!

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