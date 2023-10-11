Продажа валютной выручки затронет 43 группы компаний в России
Правительство РФ: Продажа валютной выручки вводится для 43 групп компаний
В российском правительстве разъяснили указ президента РФ Владимира Путина об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортёрами по внешнеторговым контрактам. В кабмине подчеркнули, что будет три основных нововведения.
Во-первых, продажа валютной выручки вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Конкретный перечень импортёров определён в президентском указе. Правительство установит объёмы в течение ближайших суток.
Также в документе говорится, что вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Помимо этого, пресс-служба правительства пояснила, что для мониторинга и обеспечения соблюдения правил валютного регулирования в отдельные предприятия войдут уполномоченные представители Росфинмониторинга.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продать имеющуюся у них иностранную валюту. По его словам, перечисленные в документе организации должны будут зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять её обязательную продажу на внутреннем рынке.
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