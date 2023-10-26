В России предложили не выдавать маткапитал на первенца матерям старше 25–30 лет

Программу материнского капитала могут изменить после 2026 года. Депутаты предложили ограничить выплату матерям старше 25–30 лет или предоставлять им выплату только на второго ребёнка, рассказала газете "Известия" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она отметила, что письмо с предложением парламентарии уже направили в Правительство РФ.

"В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребёнка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7–1,8", — говорится в письме.

Однако эксперты скептически отнеслись к такой идее. Девелопер жилого кластера RDD Владимир Щекин считает, что ограничение возраста матери для получения выплаты — ошибка. Он рассказал, что возраст рождения первого ребёнка в РФ растёт, как и в других высокоразвитых странах. Эксперт отметил, что в современном мире женщины хотят построить карьеру до вступления в брак.

А по мнению профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, для повышения демографии нужно стимулировать людей жениться и укреплять сам институт брака.