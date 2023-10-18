Юрист раскрыла, какие расходы на детей можно покрывать деньгами алиментщика

Помимо обязательных ежемесячных алиментов опекун может получить деньги на лечение, развитие и отдых ребёнка, рассказала Ura.ru юрист и доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова.

"Родители обязаны обеспечивать базовые потребности детей, в том числе в питании и одежде. Они имеют право заключить соглашение о содержании детей. Таким образом, кроме обязательных алиментов появляется право на возмещение расходов на лечение, образование и отдых", — сказала Лариса Крушанова.

Однако, по словам эксперта, закон гласит о разумности требований сверхалиментных расходов на содержание детей. Поэтому оплачивать ипотеку бывшего супруга заставить нельзя, если он не является собственником. И даже в этом случае он будет оплачивать только свою долю.

Но что делать, когда один из бывших супругов не платит алименты? Можно ли получить выплаты от государства? Крушанова рассказала, что в РФ есть несколько видов государственной поддержки. Например, пособия в размере до половины прожиточного минимума или субсидия, представляющая собой компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.