Юрист раскрыла, какие расходы на детей можно покрывать деньгами алиментщика
Юрист Крушанова: Опекун может получить от алиментщика деньги на отдых ребёнка
Помимо обязательных ежемесячных алиментов опекун может получить деньги на лечение, развитие и отдых ребёнка, рассказала Ura.ru юрист и доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова.
"Родители обязаны обеспечивать базовые потребности детей, в том числе в питании и одежде. Они имеют право заключить соглашение о содержании детей. Таким образом, кроме обязательных алиментов появляется право на возмещение расходов на лечение, образование и отдых", — сказала Лариса Крушанова.
Однако, по словам эксперта, закон гласит о разумности требований сверхалиментных расходов на содержание детей. Поэтому оплачивать ипотеку бывшего супруга заставить нельзя, если он не является собственником. И даже в этом случае он будет оплачивать только свою долю.
Но что делать, когда один из бывших супругов не платит алименты? Можно ли получить выплаты от государства? Крушанова рассказала, что в РФ есть несколько видов государственной поддержки. Например, пособия в размере до половины прожиточного минимума или субсидия, представляющая собой компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.
Ранее депутат Стенякина призвала лишать родительских прав не платящих алименты отцов. Она отметила, что в России у матерей-одиночек есть возможность получать больше выплат от государства, если они смогут доказать неучастие отца ребёнка в воспитании. В частности, неуплату алиментов.
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