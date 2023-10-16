150 тысяч в день: Муцениеце потребовала от Прилучного отдавать треть дохода на алименты

Актриса Агата Муцениеце хочет заставить своего бывшего мужа актёра Павла Прилучного отдавать 30% заработка на алименты сыну и дочери. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, артистка намерена через суд заставить экс-супруга ежемесячно перечислять одну третью часть доходов на нужды двоих детей до 2031 года, пока старшему (Тимофею) не исполнится 18 лет. После этого сумма снизится до 25% — до совершеннолетия дочери Мии.

Продюсер Алина Красная ранее сообщила, что Прилучный получает около полумиллиона за один съёмочный день. Если суд согласится с размером алиментов, то из этих денег детям Муцениеце Прилучному придётся перечислять 150 тысяч из дохода за съёмочный день. Муцениеце недавно в соцсетях намекнула, что ей мало 200 тысяч в месяц на сына и дочь. Артистка считает, что отцы также должны оплачивать школу своим детям от первого брака.