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16 октября, 09:17

150 тысяч в день: Муцениеце потребовала от Прилучного отдавать треть дохода на алименты

SHOT: Муцениеце хочет заставить Прилучного отдавать 30% дохода на алименты детям

<p>Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса Агата Муцениеце хочет заставить своего бывшего мужа актёра Павла Прилучного отдавать 30% заработка на алименты сыну и дочери. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, артистка намерена через суд заставить экс-супруга ежемесячно перечислять одну третью часть доходов на нужды двоих детей до 2031 года, пока старшему (Тимофею) не исполнится 18 лет. После этого сумма снизится до 25% — до совершеннолетия дочери Мии.

Продюсер Алина Красная ранее сообщила, что Прилучный получает около полумиллиона за один съёмочный день. Если суд согласится с размером алиментов, то из этих денег детям Муцениеце Прилучному придётся перечислять 150 тысяч из дохода за съёмочный день. Муцениеце недавно в соцсетях намекнула, что ей мало 200 тысяч в месяц на сына и дочь. Артистка считает, что отцы также должны оплачивать школу своим детям от первого брака.

Агата Муцениеце, обозлившись из-за принудительной разлуки с детьми, обозвала Прилучного холодцом

Агата Муцениеце, обозлившись из-за принудительной разлуки с детьми, обозвала Прилучного холодцом

Напомним, в феврале артистка подала в суд, чтобы выписать Прилучного из московской четырёхкомнатной квартиры в районе Речного вокзала за 30 миллионов рублей. Весной её иск был удовлетворён, однако актриса решила пойти до конца и потребовала от бывшего мужа ещё и компенсировать затраты, которые она понесла.

В 2020 году Муцениеце объявила, что они с Прилучным решили расстаться после девяти лет брака. При этом актриса рассказала, что на самом деле ещё любит Павла и благодарна ему за красивую историю любви. В итоге в июне они официально развелись. А в августе 2022 года звезда сериала "Мажор" Прилучный сыграл свадьбу с 26-летней актрисой Зепюр Брутян. В мае этого года у них родился ребёнок.

Никита Никонов
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