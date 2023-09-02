Муцениеце снова подала в суд на Прилучного и решила выбить из него немножко денег
StarHit: Муцениеце потребовала у экс-мужа Прилучного возмещения трат на юристов
Актриса Агата Муцениеце потребовала, чтобы её бывший супруг Павел Прилучный оплатил услуги адвокатов, на которые она потратилась во время недавнего разбирательства с квартирой. Об этом сообщает StarHit.
В феврале Лайф рассказывал о планах Агаты через суд выписать бывшего мужа из московской четырёхкомнатной квартиры в районе Речного вокзала за 30 миллионов. Весной её иск был удовлетворён, однако актриса решила пойти до конца и потребовала от бывшего мужа ещё и компенсировать затраты, которые она понесла. Артистка снова готовится к разбирательствам и уже обратилась в Головинский районный суд.
"Агата требует взыскать с Прилучного Павла судебные расходы в размере 51 тысячи рублей. Речь идёт об издержках, которые она понесла, в том числе — работе юристов", — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2020 году Муцениеце объявила, что они Прилучным решили расстаться. Она рассказала, что на самом деле ещё любит Павла и благодарна ему за красивую историю любви. В итоге в июне они официально развелись. А в августе 2022 года звезда сериала "Мажор" Прилучный сыграл свадьбу с 26-летней актрисой Зепюр Брутян. В мае этого года у них родился ребёнок.
ТАСС / Артём Геодакян