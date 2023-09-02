Муцениеце снова подала в суд на Прилучного и решила выбить из него немножко денег

Актриса Агата Муцениеце потребовала, чтобы её бывший супруг Павел Прилучный оплатил услуги адвокатов, на которые она потратилась во время недавнего разбирательства с квартирой. Об этом сообщает StarHit.

В феврале Лайф рассказывал о планах Агаты через суд выписать бывшего мужа из московской четырёхкомнатной квартиры в районе Речного вокзала за 30 миллионов. Весной её иск был удовлетворён, однако актриса решила пойти до конца и потребовала от бывшего мужа ещё и компенсировать затраты, которые она понесла. Артистка снова готовится к разбирательствам и уже обратилась в Головинский районный суд.