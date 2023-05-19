"Само собой разумеющееся": Муж Боярской рассказал, на что пошёл ради романтики в их отношениях

Российский актёр Максим Матвеев признался, что перед появлением первенца посещал курсы по партнёрским родам, чтобы поддержать супругу Лизу Боярскую. Как считает артист, через это должны пройти все будущие отцы.

"Я, кстати, не спросил, как Лиза восприняла — как романтику или нет. Для меня это обязательство, которое непременно должен выполнить в моём представлении мужчина. <...> Это было само собой разумеющееся. Я очень этого хотел", — рассказал звезда сериала "Триггер" в YouTube-шоу блогерши Иды Галич "Есть вопросики".

Матвеев убеждён, что супруги должны сохранять романтику в своих отношениях как можно дольше. К примеру, он частенько старается радовать Боярскую цветами без повода, также актёр встречает жену в аэропорту с гастролей. Как уточнил Матвеев, он просто старается сделать приятно любимому человеку.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились 12 лет назад и воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория. Актёры не любят, чтобы вмешивались в их личную жизнь, поэтому долгое время скрывали детей от посторонних глаз.