Агата Муцениеце, обозлившись из-за принудительной разлуки с детьми, обозвала Прилучного холодцом

Трудно сохранить с бывшим супругом хорошие отношения. И на первый взгляд кажется, что у Агаты Муцениеце и Павла Прилучного нет никаких проблем с этим. Ведь пока мама-актриса находится в рабочей командировке в Сочи, потому что принимает участие в съёмках комедии "Тур с Иванушками" режиссёра Марка Горобца, сын Тимофей и дочь Мия гостят у отца.

Звезда сериала "Мажор" с новой супругой Зепюр Брутян и их пятимесячным сыном Микаэлем, а также детьми от первого брака недавно вернулись из Казани, где проходили так называемый детокс. Тима и Мия периодически выходят с мамой на связь по видеозвонку. Но Агата явно недовольна частотой таких свиданий. Точнее, считает, что Прилучный делает всё, чтобы она как можно реже общалась с детьми. О чём пожаловалась поклонникам, в сердцах назвав бывшего мужа холодцом.

Агата Муцениеце жалуется, что Павел Прилучный намеренно не даёт детям проводит время с матерью. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agataagata

"Я больше не буду отдавать их на полтора месяца, мне такой график не годится <…> Самый прикол в том, что всё-таки отец у них — "холодец". Они так редко на связи: у них то денег нет на телефоне, то Интернет им не подключат, то у них телефоны эти забирают <…> Как будто специально всё это делается, знаете? Чтобы я переживала и нервничала", — жалуется на видео Агата Муцениеце. Девушке хочется, конечно, верить, что такие события — просто совпадение, но всё же определённые мысли уже поселились в голове у актрисы.