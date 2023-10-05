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5 октября, 06:00

Вот что бывает, когда просишь знакомых посидеть с твоими питомцами, — 10 уморительных фото

Все хозяева домашних животных знают, какой это стресс — пристроить любимца на время поездки. Ещё и переживать, как он там. Собрали 10 смешных кадров, которые успокоят всех, — в гостях питомцам бывает даже лучше, чем дома!

"Присматриваю за кошкой своей подруги. Пока было свободное время, сделала для неё фотосессию", — JDMcompliant.

Фото © Reddit / JDMcompliant

Фото © Reddit / JDMcompliant

"Родители присматривают за нашей собакой. Вот какое фото мы только что получили..." lenstersoh.

Фото © Reddit / lenstersoh

Фото © Reddit / lenstersoh

"Коллега попросила поухаживать за её котенком, пока она путешествует... Только посмотрите на этого милашку. Как бы после этого кота себе не завести..." MrsMordor.

Фото © Reddit / MrsMordor

Фото © Reddit / MrsMordor

"Всю жизнь я была собачницей, но после того, как взяла на передержку этого ласкового малыша... сомневаюсь во всём", — sweetbunsmcgee.

Фото © Reddit / sweetbunsmcgee

Фото © Reddit / sweetbunsmcgee

"Мне пришлось присматривать за котёнком дочери. И когда она потребовала доказательства, что с ним всё в порядке, я отправил это фото", — MacSteele13.

Фото © Reddit / MacSteele13

Фото © Reddit / MacSteele13

"Мой папа ну просто ненавидит кошек. Но сейчас он взял на время моего котика к себе и вот какое фото прислал", — XPLowl1.

Фото © Reddit / XPLowl1

Фото © Reddit / XPLowl1

"Присматриваю за собакой моего друга… Кажется, всё идет хорошо", — brincesss.

Фото © Reddit / brincesss

Фото © Reddit / brincesss

"Нянчусь с собакой сестры (та, что справа). А левая — моя. Они биологические сёстры", — Пользовательница Reddit.

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

Фото © Reddit / Пользовательница Reddit

"Пришлось взять на передержку собаку знакомых на этих выходных. "Реддит", знакомься с Пиклзом", — duckym.

Фото © Reddit / duckym

Фото © Reddit / duckym

"Когда ты позволяешь своему еврейскому дедушке нянчиться с твоей собакой..." kittytime.

Фото © Reddit / kittytime

Фото © Reddit / kittytime

Нейросеть нарисовала маленьких животных, помещающихся на ладошку. Эту милоту должны видеть все

Нейросеть нарисовала маленьких животных, помещающихся на ладошку. Эту милоту должны видеть все

Обложка ©

Reddit / JDMcompliant , XPLowl1

Сергей Трофимов
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