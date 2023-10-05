Вот что бывает, когда просишь знакомых посидеть с твоими питомцами, — 10 уморительных фото
Все хозяева домашних животных знают, какой это стресс — пристроить любимца на время поездки. Ещё и переживать, как он там. Собрали 10 смешных кадров, которые успокоят всех, — в гостях питомцам бывает даже лучше, чем дома!
"Присматриваю за кошкой своей подруги. Пока было свободное время, сделала для неё фотосессию", — JDMcompliant.
Фото © Reddit / JDMcompliant
"Родители присматривают за нашей собакой. Вот какое фото мы только что получили..." — lenstersoh.
Фото © Reddit / lenstersoh
"Коллега попросила поухаживать за её котенком, пока она путешествует... Только посмотрите на этого милашку. Как бы после этого кота себе не завести..." — MrsMordor.
Фото © Reddit / MrsMordor
"Всю жизнь я была собачницей, но после того, как взяла на передержку этого ласкового малыша... сомневаюсь во всём", — sweetbunsmcgee.
Фото © Reddit / sweetbunsmcgee
"Мне пришлось присматривать за котёнком дочери. И когда она потребовала доказательства, что с ним всё в порядке, я отправил это фото", — MacSteele13.
Фото © Reddit / MacSteele13
"Мой папа ну просто ненавидит кошек. Но сейчас он взял на время моего котика к себе и вот какое фото прислал", — XPLowl1.
Фото © Reddit / XPLowl1
"Присматриваю за собакой моего друга… Кажется, всё идет хорошо", — brincesss.
Фото © Reddit / brincesss
"Нянчусь с собакой сестры (та, что справа). А левая — моя. Они биологические сёстры", — Пользовательница Reddit.
Фото © Reddit / Пользовательница Reddit
"Пришлось взять на передержку собаку знакомых на этих выходных. "Реддит", знакомься с Пиклзом", — duckym.
Фото © Reddit / duckym
"Когда ты позволяешь своему еврейскому дедушке нянчиться с твоей собакой..." — kittytime.
Фото © Reddit / kittytime
Reddit / JDMcompliant , XPLowl1