Сон, шопинг и спорт: Россияне рассказали, как выглядит их идеальный выходной

Каждый россиянин по-своему представляет свой идеальный выходной. Для кого-то это возможность выспаться и провести время с друзьями, а для других — шопинг и уходовые процедуры. Об этом свидетельствуют данные опроса коммуникационного агенства "Про бренд", результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Для большинства россиян идеальный выходной — это возможность выспаться. Фото © Unsplash

Согласно данным, большая часть мужчин не представляют своего выходного без полноценного сна: таких — 75%. Любят поспать в этот день и представительницы слабого пола — 60%. На втором месте по популярности оказались встречи с друзьями и подругами (38% мужчин и 27% женщин). Кроме прочего, чтобы нерабочий день стал ещё прекраснее, 44% мужчин и 22% женщин предпочитают проводить его на природе.

Ещё для 14% женщин и 1% мужчин идеальный выходной — это уборка квартиры. Также в приоритетах у представительниц слабого пола спорт (12%), шопинг (28%), поход в ресторан (13%), баня, сауна и спа (11%). Мужчины в числе вариантов также указывали спорт (28%), шопинг (3%), поход в ресторан (6%), баню, сауну и спа (24%).

Некоторые мужчины и женщины предпочитают свой идеальный выходной проводить на природе или в спа. Фото © Unsplash

"На самом деле ответы очень даже предсказуемы и не меняются в течение многих десятилетий. Все люди любят поспать и отдохнуть, мужчинам ближе спорт и природа, женщинам — шопинг и рестораны. Показатели могут плавать в зависимости от места жительства, но мы опрашиваем в основном жителей больших городов, в сельской местности ответы, вероятнее всего, были бы другими", — рассказал кандидат социологических наук, владелец коммуникационного агентства "Про бренд" Алексей Гвинтовкин.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи респондентов от 18 до 40 лет из 40 российских субъектов. Анализ проводился методом телефонного интервью. В ходе исследования участники могли выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма ответов превышает 100%.