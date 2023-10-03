Без "Гарри Поттера" и "Сумерек": Россияне назвали свой топ "осенних" фильмов, и он очень неожиданный

При выборе осенних фильмов половине россиян (48,5%) чаще всего хочется почувствовать уют и тепло. При этом для мужчин ощущение комфорта менее важно, чем для женщин (38% против 58%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого стриминговым сервисом Movix, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Ещё около половины респондентов (46,6%) заявили, что во время просмотра фильмов осенью больше всего хотят посмеяться от души, а вот порефлексировать интересно только 17,4% соотечественников. 15% киноманов рассчитывают получить заряд энергии и мотивации, а 10,6% опрошенных предпочитают погрустить над фильмом. Также выяснилось, что осенью большой популярностью пользуются фэнтези и научная фантастика (38,6%), боевики и приключения (34,6%), а также ужасы и триллеры (33,8%).

Кроме того, респонденты назвали фильмы, которые готовы пересматривать осенью снова и снова. Среди них драмы "Брат-2" (1997) и "Достучаться до небес" (1997), комедия "Мальчишник в Вегасе" (2009), далее идёт мелодрама "Сладкий ноябрь" (2001), а замыкает пятёрку лидеров фэнтези "Практическая магия" (1998).